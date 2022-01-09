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Ebru Yaşar'dan üzücü haber! Kaza geçiren ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı!

44 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda diz kapağını kırdı. Hastaneye kaldırılan şarkıcı apar topar ameliyata alındı.

Ebru Yaşar'dan üzücü haber! Kaza geçiren ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı!

Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, talihsiz bir kaza geçirdi. Diz kapağını kıran Yaşar, sevenlerine ameliyata alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"İNŞALLAH TOPARLANACAĞIM"

Hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyata alınan şarkıcı olayı sosyal medya hesabından "Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın" diyerek sevenlerine duyurdu.

Ebru Yaşar'dan üzücü haber! Kaza geçiren ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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