Ebube Gideon Duru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebube Gideon Duru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebube Gideon Duru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebube Gideon Duru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebube Gideon Duru 31 Temmuz 1999 tarihinde Imo State şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chidiebube Gideon Duru şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebube Gideon Duru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebube Gideon Duru, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ebube Gideon Duru'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebube Gideon Duru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebube Gideon Duru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Mart 2016 yılında Lobi Stars
16 Ağustos 2021 yılında Rivers United
Ebube Gideon Duru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebube Gideon Duru şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Ebube Gideon Duru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Nigeria B takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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