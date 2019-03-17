Ebubekir Taşyürek: Bizim Kartal sevdamız salonlara sığmaz

Biz projelerimizi Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 5 bini salonda bir o kadar da dışarıda olan Kartal sevdalılarının katıldığı ve Kartal'ın 10 yıldır görmediği bir organizasyonla açıkladık. Buna rağmen çok net söylüyorum; bizim Kartal sevdamız ve Kartal'a hizmet aşkımız salonlara sığmayacak kadar büyük ve gerçektir" dedi.



Kartal'ın 10 yılını heba eden mevcut yönetimin, Kartal'da sporu da bitirdiklerini belirten Taşyürek, "Türkiye'nin marka takımlarından ve özellikle İstanbul'da altyapısı en sağlam kulüp olarak bilinen Kartalspor bugün BAL Ligine mahkum edilmiş durumda. Hem Kartalspor'u hem de Kartal'daki tüm amatör spor kulüplerini sahipsiz bırakan bu zihniyetten eminim ki Kartallılar 31 Mart'ta hesap soracaktır. Biz Kartal'da sporu yeniden ayağa kaldıracağımıza, gerek tesis gerekse de lojistik olarak her türlü desteği vereceğimize söz veriyoruz" diye taahhütte bulundu.



Kartal Oto Sanayi Sitesinde esnafları da ziyaret eden Ebubekir Taşyürek; alınteriyle ekmeklerini kazanan sanayi esnafı ve çalışanlarının arabaları tamir ederken gösterdikleri ustalığı, Kartal'ı düzeltmek için de ortaya koymalarını istedi. Kartal'ın bugün içinde bulunduğu hizmetsizlik siyasetini haketmediğini belirten Taşyürek, "Kartal'ın yarınlarına hep birlikte sahip çıkmak ve geleceğimize el koymak zorundayız" dedi.