Ebubekir Taşyürek: kartal'da herkesin yüzü gülecek

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı Engelliler Komisyonu tarafından düzenlenen programa katılan Ebubekir Taşyürek, esas engelin gönülde sevgi barındırmamak olduğunu söyleyerek, "Engelli kardeşlerimiz olarak sizler hayatı engellerinizin ötesinde ve en önemlisi de insanlara sevgiyle bakarak yaşıyorsunuz. Siz sevmeyi bildiğiniz için sevilmeyi de hakediyorsunuz. Onun için biz sizleri çok seviyoruz ve her zaman emrinizde olacağız. Her türlü sorununuzda bir abiniz, bir kardeşiniz olarak yanınızda olacağız ve Kartal'ı engelli kardeşlerimizin de mutlu olduğu bir kent yapmak için çok çalışacağız. Sizin her türlü sorununuzun sahibi biziz. Size verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak iki engelli arkadaşımıza meclis üyeliği listelerinde yer verdik ve onlar sizin temsilciniz olacaklar" diye konuştu.

1 Nisan sabahı Kartal'da herkesin yüzünün güleceğini ve projelerin hayata geçirilmesiyle Kartal'ın kıskanılan bir kent olacağını belirten Taşyürek, "Kartal Çok Güzel Olacak!" dedi.



Geniş katılımlı aile ziyaretleri de yapan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek; Kartal'ın mevcut anlayışla yönetilmeye devam edemeyeceğini, 10 yıldan beri hakettiği hizmeti alamayan Kartal'ın 5 yıl daha hizmetsizliğe mahkum edilemeyeceğini söyleyerek; vatandaşları yarınlarına sahip çıkarak, Kartal'ı hizmet siyasetiyle buluşturmaya davet etti.