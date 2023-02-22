Ebuka Akobundu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Akobundu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebuka Akobundu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebuka Akobundu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebuka Akobundu 16 Ağustos 1996 tarihinde Delta State şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebuka Akobundu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebuka Akobundu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ebuka Akobundu'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebuka Akobundu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebuka Akobundu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Go Round FC
1 Temmuz 2019 yılında Sunshine Stars
1 Temmuz 2022 yılında Bendel Ins.
Ebuka Akobundu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebuka Akobundu şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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