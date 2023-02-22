Ebuka Anaekwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Anaekwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebuka Anaekwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebuka Anaekwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebuka Anaekwe 21 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebuka Anaekwe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebuka Anaekwe, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ebuka Anaekwe'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebuka Anaekwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebuka Anaekwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ocak 2018 yılında Kanemi Warriors
23 Şubat 2020 yılında Nasarawa United
1 Aralık 2021 yılında Wikki Tourists
31 Mart 2022 yılında Shooting Stars
30 Ağustos 2022 yılında Kwara United
Ebuka Anaekwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebuka Anaekwe şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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