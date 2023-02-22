Ebuka Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebuka Anthony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebuka Anthony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebuka Anthony {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebuka Anthony Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 9 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ebuka Anthony'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebuka Anthony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebuka Anthony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Wikki Tourists
9 Şubat 2020 yılında Enugu Rangers
Ebuka Anthony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebuka Anthony şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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