Ebuka Kwelele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Kwelele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebuka Kwelele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebuka Kwelele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebuka Kwelele 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. İrlanda,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebuka Kwelele Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ebuka Kwelele'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebuka Kwelele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebuka Kwelele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebuka Kwelele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebuka Kwelele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında Dundalk FC

4 Ağustos 2022 yılında Newry City

Ebuka Kwelele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebuka Kwelele şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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