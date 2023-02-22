Ebuka Okeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Okeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebuka Okeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebuka Okeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebuka Okeka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebuka Okeka Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ebuka Okeka'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebuka Okeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebuka Okeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Enugu Rangers
Ebuka Okeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebuka Okeka şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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