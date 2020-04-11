Ece Erken sevgilisinin boşanma belgesini paylaşmıştı, sahte çıktı!

Ece Erken evli sevgilisinin boşanma belgesini paylaşmıştı ki avukattan suç duyurusu geldi. Belgenin sahte olduğu duyuruldu.

Ünlü sunucu Ece Erken, dün Instagram hesabından, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğu ile ilişkisini bitirdiğini, kendisine verilen boşanma belgesiyle açıklamıştı. Erken, Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini, “Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi” notuyla paylaşmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisine verdiği belgenin sahte olma ihtimaline karşı da Erken, “Eğer sahte belgesye vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum” demişti.

Ancak paylaştığı boşanma belgesiyle, evli biri ile ilişki yaşamadığını ispatlamak isteyen Ece Erken’in paylaştığı dilekçenin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

ECE ERKEN’E SUÇ DUYURUSU

Avukat Burak Bayram Yaman, Ece Erken’in paylaştığı boşanma belgesinin sahte olduğunu belirterek orijinal halini paylaşınca sosyal medyada gözler Erken’e çevrildi.

Twitter hesabından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarını etiketleyen Avukat Yaman, Erken hakkında suç duyurusunda bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı için eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken’in, sevgilisinin arabalarının yan aynalarını parçaladığı video ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Ece Erken, sunucusu olduğu magazinden programından istifa ettiğini duyurmuştu.