Sosyal medya paylaşımlarıyla ve şarkılarıyla dikkat çeken Ece Mumay Twitter'da trend olmasının ardından kim olduğu ve neden trend olduğu merakla araştırılmaya başladı. Peki Ece Mumay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Mumay Twitter'da neden trend oldu? Cevabı haberimizde...

ECE MUMAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da doğan Ece Mumay, seslendirmiş olduğu Ax Piş Te Yar adlı şarkı ile tanınmaya başladı. Galaksi isimli şarkısı YouTube'da 197 milyonun üzerinde dinlenen 23 yaşındaki Mumay 14 Şubat'ta Sevgililer Gününe özel İsmail YK ile Dokuz Mevsim adında bir şarkı çıkardı.

ECE MUMAY ŞARKILARI

Albümleri:

Odamdan (2018)

Single'ları:

"Dark in the Night" (feat. Sadrican Sağdur) (2018)

"Söyle" (2019)

"Hırka" (2019)

"Uçurtma" (Taladro ile) (2019)

"Ansızın" (Akustik) (2020)

"Senden Sonra" (2020)

"Bir Vedayla Bir Ömür" (Akustik) (2020)

"Sen Diye Diye" (Akustik) (2020)

"Vurulmuşam" (Akustik) (2020)

"Galaksi" (2020)

"Ax Pişti Te Yar" (2020)

"Sade Kahve" (2020)

"Rüyalara Sor" (Akustik) (Mustafa Ceceli ile) (2021)

"Hengame" (2020)

"Dokuz Mevsim" (Akustik) (İsmail YK ile) (2021)

"Duygularım" (2021)

"Peri" (2021)

ECE MUMAY TWİTTER'DA NEDEN TREND OLDU?

Ece Mumay sosyal medya üzerinde en çok konuşulan isim olarak Twitter gündeminde 3. sıraya kadar hızlı bir şekilde çıkış yaptı. Ancak bu yükselişinin nedeni henüz belli değildir. Ece Mumay'ın Twitter'da neden trend olduğu bilinmemektedir.