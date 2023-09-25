Ece Ronay video yayınlayarak herşeyi anlattı, yardım istedi: Başıma gelecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir!

Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in kendisini istismar ettiğini söyleyerek gündeme gelen şarkıcı Ece Ronay, eski eşinden fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek dava açan şarkıcı Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü ileri sürdü. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı alan Ronay, şiddet gördüğü anları da yayınladı.

"BAŞIMA GELEBİLECEK HER ŞEYİN SORUMLUSU ESKİ EŞİMDİR"

Instagram hesabından uzun bir açıklama yaparak yaşadıklarını anlatan Ece Ronay, "Çocuğum için bu zamana kadar sustuğum fiziksel ve psikolojik şiddete artık katlanamıyorum. Hamileliğimde başlayıp boşandığım güne kadar devam eden şiddet artık canıma tak etti. 1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen 1 kere fiziki şiddete (kamera kayıtları ile sabittir) 1 kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı. Ana haberlere düşme korkusundan, çocuğum büyüyünce bunlarla muhatap olmasın düşüncesiyle kurtulmaya çalıştıkça onu iyi göstermeye çalıştıkça artık akli dengemi kaybetmeye başladım. Ben iyi olmazsam çocuğuma iyi bir hayat sunamam ve tek gayem mirana iyi bir hayat sunup s..tir olup gitmek bu dünyadan. intihar etmeye de çalıştım, artık iyi değilim. Başıma gelebilecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir."

"İNTİHAR ETTİ DİYE HABERLER DUYARSANIZ SAKIN İNANMAYIN"

"Bu arada artık toparlandım ondan uzak durmaya başladıkça onu ciddiye almamaya başladıkça kendime geldim. Bir gün intihar etti diye bir haber duyarsanız sakın inanmayın. Ben yasamayı seviyorum, oğlumu bir başına bırakıp gitmeye Allah güç kuvvet verdikçe niyetim yok. Kurtulamıyorum. Maddi manevi psikolojik olarak tükendim. Sizler de bendeki değişimin farkındasınız. Tek isteğim onu görmemek sesini duymamak ve toparlanmak. Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım."

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"BENİ MERKEZLERİME HACİZ GÖNDERMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Paylaşımlarına T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Ece Ronay, eski eşi tarafından arkadaşlarının da ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımdaki bütün arkadaşlarıma Elisa, Özgür, Mehtap ve Rotinda hakaret, tehdit ölüm tehdidi etmek suretiyle beni yalnız bırakıp kendine bağladı. Aylarca süren manipülasyonları ve şiddetine susmamın tek sebebi oğlum ve artık sosyal medya kaoslarından uzak durmak istemem. Ben muhasebeden anlamam, muhasebem ile aylardır ilgilendi. Beni caride borçlandırıp merkezlerime haciz göndereceği tehdidiyle aylardır beni yanında tutuyor. Artık can güvenliğim yok, lütfen yardım edin. Ailesi de bu işin içinde."

"İKİ GÜN ÖNCE YUMRUK YEDİM"

İki gün önce bu kişi tarafından yumruk yedim. Tek sebebi bu kişi ile artık inceldiği yerden kopsun düşüncesiyle bütün bağımı kesmem. Bugün kardeşlerim ve kızlarla oturduğum mekanı basıp özgüre saldırdı. Annesini arayıp yumruk attığını söylediğimde bana 'dükkanların üstüne mi yatmaya çalışıyorsun' diye bir cevap verdi. Dükkanların parası için Mehmet'e 10 milyon civarı hesabımdan para ve gayrimenkul çıkışı sabittir. Evlenirken aldığı yüzüklere kadar iade ettim. Beni bu insandan kurtarın artık sesini dahi duymaya tahammülüm yok. Az önce özgürü arayıp seni yakaladığım yerde öldüreceğim dedi. Tek sebebi bugün özgürün beni korumak için önüme geçmesi."

"AİLESİNİ VE ONU İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK HALE GETİRECEK GÖRÜNTÜLER VAR"

Bu insana karşı sustuğumu zannetmeyin karakterim buna müsait değil. Sosyal medyaya yansıtmadıkça bundan güç aldı. Artık ne olacaksa olsun korkmuyorum hukuksal sürecimin de sonuna kadar arkasındayım. 4 kozum kaldı. Ailesini, onu insan içine çıkamayacak hale getirecek görüntü ve kayıtlar elimde. Dördünü de en güvendiğim kişilere yolladım. Artık başıma bir şey gelirse izler görürsünüz. Ben aptal bir kadın değilim tüm kozlarını bir kerede oynayacak bir kadın hiç değilim. Bunu herkes uyarı olarak alsın, benden uzak dursunlar. Ben bu zamana kadar sustum bu saatten sonra da susmasını bilirim."

Kaynak: Haberler.com