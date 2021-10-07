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Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Mehmet Bilir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın sevgilisi Mehmet Bilir ünlü şovmenle bir araya gelerek olayın üstünü örttü. Peki Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Mehmet Bilir kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Mehmet Bilir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve Erbil'den geldiğini öne sürdüğü mesajları yayınlamıştı. Olay giderek büyürken Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ünlü şovmenle bir araya gelerek olayı kapattıklarını duyurdu. Bunun üzerine Ece Ronay'ın nişanlısı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Mehmet Bilir kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ECE RONAY'IN NİŞANLISI KİMDİR? MEHMET BİLİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Son dönemin yıldızı parlayan genç sanatçılarından olan 28 yaşındaki Ece Ronay Taylan, Instagram hesabın üzerinden evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. İş adamı sevgilisiyle birlikte olduğunu ve klip çekimine gelip sürpriz evlilik teklifi geldiğini açıklayan Ece Ronay sevgilisinin sosyal medya ile ve sanat camiasından biri olmadığını ve bu yüzden de şimdilik yüzünü göstermeyeceğini söylemişti.

Nişanlanmasının üzerinden çok zaman geçmeden Ronay'ın ortaya attığı iddia magazin gündemini salladı. Fenomen, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etti ve şovmenden geldiğini iddia ettiği mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. 

Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Mehmet Bilir kimdir, nereli, kaç yaşında?

İddiaları yalanlayan Erbil, Ronay''ın nişanlısı Mehmet Bilir ile bir araya gelerek olayı çözdüklerine dair bir video yayınladı. Ronay bu duruma tepki göstererek "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanarak, Bilir'le ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Bilir hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bilgi geldikçe haberimiz güncellenecektir...

{TITLE_STRIP}Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı?

Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Mehmet Bilir kimdir, nereli, kaç yaşında?

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