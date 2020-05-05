Ece Seçkin hızlı atak! ilk randevuyu kaptı

Kabine toplantısında alınan kararları açıklayan Erdoğan, "Kurallara uyulması şartıyla berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak" dedi. bunun üzerine şarkıcı Ece Seçkin ise hemen randevu aldı.

İLK RANDEVU ECE SEÇKİN'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ece Seçkin paylaşımında, "11 Mayıs sabah 10.00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

