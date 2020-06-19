Ece Sükan, Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkardı. 43 yaşındaki Ece Sükan düzgün fiziğiyle tüm gözleri de üzerine çekti.

43 yaşındaki oyuncu ve stil danışmanı, gün boyu kitap okuyup güneşlendi.

Eski model plajda yanında bulunan bir erkek arkadaşıyla kısa süreli bir tartışma da yaşadı. Sükan sinirlenirken arkadaşı da plajı terk etti.

ECE SÜKAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Piyano dersi aldı. Çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı. Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı.

Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.