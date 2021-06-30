Ece Üner hangi kanalda 2021? Hangi programı sunacak, saat kaçta?

Herkesin evinde dile getirdiği düşünceleri ekran karşısında cesaretiyle dile getirip, izleyicinin içini rahatlatan Ece Üner, gözbebeğim dediği Show TV kanalıyla yollarını ayırdı. Ayrılık kararının nedeni bilinmese de, Üner'in hangi kanalda, hangi programla izleyici karşısında olacağı belli oldu!

ECE ÜNER HANGİ KANALDA 2021? HANGİ PROGRAMI SUNACAK,SAAT KAÇTA?

Show Ana Haber Bülteni ile yaklaşık 7 yılı aşkın süredir haberlere can veren Ece Üner, Show TV kanalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Üner, NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'te Show TV'ye transfer olmuştu.

YENİ ADRESİ RAKİP KANAL OLDU! BU SEFER FARKLI BİR FORMATLA!

Son günlerde yeni adresinin Kanal D olduğu yönünde çıkan haberlere kesin yanıt gelmemişti. Bugün Kanal D'den resmi açıklama geldi. Ece Üner'in artık kendi kanallarının yüzü olduğunu bildiren Kanal D müjdeyi şu cümlelerle duyurdu: "Gündüz kuşağına yeni bir soluk geliyor… Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir "reality show" formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D’de…"