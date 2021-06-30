SON DAKİKA! FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasında karar çıktı: Faillere ceza yağdı!Artagan ne demek, nedir? | İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'in tanıttığı Artagan Projesi nedir?Kurban Bayramı mesajları eşime | Sevgiliye Kurban Bayramı mesajları 2021Arkadaşlara kurban bayramı mesajları kısa, uzun, komik 2021 | En güzel kurban bayramı mesajlarıJetgiller gerçek oldu! Slovakya'da tarihi an! Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi10 Temmuz Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021: Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu 2021?Sörloth transferinde önemli gelişme | Trabzonspor ve Beşiktaş'a müjdeli haberBaba olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Büyükak bebeğin ilk fotoğrafı paylaştı! Bakın ismini ne koydu...SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem: Datça, 3,9 ile sallandı!Eşlerin tartışması kanlı bitti! Gözü dönen kadın mutfaktan kaptığı bıçağı, kocasını göğsüne sapladı
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ece Üner hangi kanalda 2021? Hangi programı sunacak, saat kaçta?

Ece Üner hangi kanalda 2021? Hangi programı sunacak, saat kaçta?

Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Ece Üner'in istifası, Show TV'de deprem etkisi yaşatmıştı. İzleyicilerin her akşam haber bülteninde görmeye alışkın olduğu güzel sunucunun yokluğu, yeni başlangıçları da beraberinde getireceği yankısı uyandırdı. Haliyle " Ece Üner hangi kanalda 2021? Hangi programı sunacak, saat kaçta? " soruları izleyicilerin merak konusu oldu.

Ece Üner hangi kanalda 2021? Hangi programı sunacak, saat kaçta?

Herkesin evinde dile getirdiği düşünceleri ekran karşısında cesaretiyle dile getirip, izleyicinin içini rahatlatan Ece Üner, gözbebeğim dediği Show TV kanalıyla yollarını ayırdı. Ayrılık kararının nedeni bilinmese de, Üner'in hangi kanalda, hangi programla izleyici karşısında olacağı belli oldu! 

Ece Üner hangi kanalda 2021? Hangi programı sunacak?

ECE ÜNER HANGİ KANALDA 2021? HANGİ PROGRAMI SUNACAK,SAAT KAÇTA?

Show Ana Haber Bülteni ile yaklaşık 7 yılı aşkın süredir haberlere can veren Ece Üner, Show TV kanalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Üner, NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'te Show TV'ye transfer olmuştu.

Ece Üner hangi kanalda 2021? Hangi programı sunacak?

YENİ ADRESİ RAKİP KANAL OLDU! BU SEFER FARKLI BİR FORMATLA!

Son günlerde yeni adresinin Kanal D olduğu yönünde çıkan haberlere kesin yanıt gelmemişti. Bugün Kanal D'den resmi açıklama geldi. Ece Üner'in artık kendi kanallarının yüzü olduğunu bildiren Kanal D müjdeyi şu cümlelerle duyurdu:  "Gündüz kuşağına yeni bir soluk geliyor… Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir "reality show" formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D’de…"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT