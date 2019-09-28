Ece Üner'in deprem yorumuna AFAD'dan tepki

İstanbul’da yaşanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından şiddeti 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in yaptığı yorum tepki çekti.

Ece Üner, “İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var” dedi.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU’NDAN ECE ÜNER’E TEPKİ!

Ece Üner’in canlı yayındaki sözlerine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu cevap verdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan AFAD Başkanı “Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum.”dedi.

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