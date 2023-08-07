Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!

Şişlide tünelde yürüyen E.Ş. isminde şahıs tünelde yürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!

Şişlide tünelde yürüyen E.Ş. isminde şahıs tünelde yürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos Cuma 19.00 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, tünelde yaya olarak ilerleyen E.Ş.birden koşmaya başladı.Daha sonra aniden yere düştü Tünelden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.Ş.nin hayatını kaybettiği tespit edildi.Kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen E.Ş. geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!

Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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