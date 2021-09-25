Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan‘ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2‘de geçtiğimiz sezon oyuncularından Ecem Sena Bayır aşk hayatıyla gündeme geldi. Oyunculuğuyla beğenildiği kadar, güzelliğiyle de izleyicinin sevgisini kazanan Bayır hakkında, "Ecem Sena Bayır sevgilisi kim? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ecem Sena Bayır kiminle sevgili?" soruları merak konusu oldu. Bizler de haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

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Ekranların en çok izlenen ve güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2‘nin havasında aşk kokusu esiyor. Geçtiğimiz sezon oyunculuklarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafla aşklarını resmen ilan ettiler.

Ecem Sena Bayır'ın Ozan Yiğit ile siyah beyaz fotoğraf karesini, kalp emojisi ile paylaşmasının ardından çifte binlerce tebrik mesajı geldi.

ECEM SENA BAYIR KİMDİR?

Ecem Sena Bayır, 11 Nisan 1996 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğretiminin ardından üniversite sınavlarına hazırlanan Bayır, İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nü kazanmıştır. Lisans eğitimini bitirmesine rağmen alttan kalan dersleri sebebiyle mezun olamamıştır. Ecem Sena Bayır, 1.73 cm boyunda ve 53 kilodadır. Şu an itibarıyla 23 yaşında olan Bayır Koç burcundadır.

L,se yıllarında yabancı dil eğitimi aldığı için Üniversiteyi de dil üzerine okumak isteyen Bayır, tiyatro hayallerinden vazgeçmemiş BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur. BKM'de yer alana kadar profesyonel anlamda herhangi bir sahne almamıştır. BKM Mutfak ekibinde olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Ecem Sena Bayır, Yılmaz Erdoğan'la çalışmaktan da onur duyduğunu ifade ediyor.