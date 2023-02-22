Echeta Ugonna Deputy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Echeta Ugonna Deputy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Echeta Ugonna Deputy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Echeta Ugonna Deputy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Echeta Ugonna Deputy {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Echeta Ugonna Deputy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Echeta Ugonna Deputy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Echeta Ugonna Deputy'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Echeta Ugonna Deputy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Echeta Ugonna Deputy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Echeta Ugonna Deputy şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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