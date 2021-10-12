Ecinni ne demek, TDK'ya göre Ecinni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ecinni ne demek? Ecinni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ecinni kelimesi. Peki ecinni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ecinni nedir, ecinni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ECİNNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ecinni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ecinni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ecinni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cin



ECİNNİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben dünyada ecinni filan yoktur demez miydim?



ECİNNİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ecinniler top oynuyor



ECİNNİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ecinni taifesi

