Ecnebi ne demek, TDK'ya göre Ecnebi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ecnebi ne demek? Ecnebi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ecnebi kelimesi. Peki ecnebi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ecnebi nedir, ecnebi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ECNEBİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ecnebi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ecnebi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ecnebi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancı



ECNEBİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ekseriya gelen ecnebiler ve Hristiyanlar teamül olarak ayrı bir yerde ve hürmeten ayakta durup ayini seyrederlerdi.

