Eczanelerde poşet kullanımı ücretsiz! Eczacılar Odası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışma sonucunda 0,15 mikronun altındaki poşetler ücretsiz olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Önümüzdeki haftalarda usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

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