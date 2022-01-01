Eda Ece kimdir? Nereli, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Eda Ece'nin biyografisi...

Maske Kimsin Sen programı FOX TV izleyicilerine keyifli anlar yaşatmak için ekranlarda yerini aldı. Programa dair çeşitli konular seyircinin gündemindeyken, jüri üyeleri merak konusu oldu. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi FOX ekranlarında yayınlanan yeni projede görenler "Eda Ece kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularını merak etti. İşte, Maske Kimsin Sen jürisi Eda Ece'nin biyografisi...

EDA ECE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MASKE KİMSİN SEN JÜRİSİ EDA ECE'NİN BİYOGRAFİSİ...

Eda Ece, Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Boyu 1.68’dir. 3 tane kardeşi bulunmaktadır ve hepsi de kızdır. Ünlü Oyuncu kardeşleri arasında en küçük olarak bulunmaktadır. İyi derecede 2 yabancı dil biliyor. Bunlar İngilizce ve Almanca. Öğrenimine Şişli Terakki Lisesinde başlamış bu liseyi bitirmesinin sonrasında Üniversiteyi İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur.

Menajeri olan Tümay Özokur ona bir öneride bulundu ve Pis Yedili dizisinin setine gitmesini istedi ve biranda kendini set içersinde buldu ve dizide oyuncu olarak görev yapmaya başladı.İlk defa bir dizide konuk oyuncu dışında rol alan Ünlü isim set yaşamına alıştı ve Günçiçek Seymen karakterini canlandırdı.

Sinemalar ile dizide roller haricinde Heygirl Kapak Kızı reklamında bulunmuştur.

EDA ECE'NİN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2003 – Hayat Bilgisi

2009 – Bez Bebek

2010 – Adını Feriha Koydum

2011 – Pis Yedili Günçiçek Seymen (Cimbom

2014 – Beni Böyle Sev Zeyno

2010 – Mahpeyker (Film)

2013 – Kızım İçin (Film)

2020- Yasak Elma