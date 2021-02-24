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Eda Ece koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? | Eda Ece kimdir?

Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Eda Ece'den kötü haber geldi. Peki Eda Ece koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? | Eda Ece kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

Eda Ece koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? | Eda Ece kimdir?

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Eda Ece'den kötü haber geldi. Peki Eda Ece koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? | Eda Ece kimdir? İşte detaylar....

EDA ECE KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Eda Ece, koronavirüse yakalandı. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu, karantinaya alındı. 

EDA ECE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi. Ayrıca Eda Ece'nin dışında, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

EDA ECE KİMDİR?

Ünlü oyuncu Eda Ece, FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ile ününe ün kattı.

Eda Ece hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Eda Ece Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?Eda Ece Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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