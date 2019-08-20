Eda Taşpınar ilk mesleğini açıkladı

1998'de London College of Fashion'ı bitiren sosyetik güzel birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalıştığını söyledi. Eda Taşpınar kahve taşırdım kusan mankenlerin üzerini temizlerdim dedi.

"KUSAN MANKENLERİN SAÇLARINI TUTUYORDUM"

Sosyal medya hesabındna yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme veren Eda Taşpınar, verdiği röportajda ilk yaptığı mesleği şöyle anlattı: "Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum."

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Kendi güneş bakım ürünlerini çıkaran Eda Taşpınar, aynı zamanda Instagram hesabından sık sık bikini ve mayolu fotoğraflarını paylaşıyor. İşte Eda Taşpınar'ın cesur paylaşımlarından bazıları...