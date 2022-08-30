Edanur isminin anlamı nedir, Edanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Edanur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Edanur ismi ne demek, Edanur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Edanur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Edanur İsminin anlamı nedir? TDK Edanur anlamı:

Edanur isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında beş farklı şekilde bilinmektedir.

1-Edepli Terbiyeli / Edebiyatla İlgilenen Kişi

2-Işık saçan nazlı kız.

3-Güzel davranışları ile etrafını aydınlatan.

4-Kur’an’i davranışlar gösteren.

5-Eda ve Nur sözcüklerinden oluşan bir ad.

Edanur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Edanur ismi Kuran-ı Kerim'de geçmektedir.

Edanur isminin kökeni:

Edanur ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 48.360 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Edanur isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Edanur isminin rengi:

Yeşil

Edanur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Edanur isminin Harf Analizi Nedir ?

Edanur ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Edanur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Edanur ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 6

D: 5

A: 1

N: 17

U: 25

R: 21

= 75– Edanur İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Edanur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Edanur ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Edanur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5D: 4A: 1N: 5U: 3R: 9 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Edanur isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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