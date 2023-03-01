Eddie Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddie Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddie Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eddie Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eddie Jones 6 Haziran 1991 tarihinde Gloucester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eddie Jones Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eddie Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eddie Jones'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eddie Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eddie Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2011 yılında D.C. United Ac.
1 Mart 2012 yılında Dayton Flyers
1 Kasım 2014 yılında Ottawa Fury
1 Ocak 2015 yılında IFK Maryland
1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz
12 Ekim 2016 yılında Solihull Moors
7 Ocak 2017 yılında Telford Utd
7 Şubat 2017 yılında Solihull Moors
1 Temmuz 2017 yılında Oxford City
1 Temmuz 2020 yılında Chippenham
1 Temmuz 2021 yılında Bath City
1 Temmuz 2022 yılında Chippenham
Eddie Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eddie Jones şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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