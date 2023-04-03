Eddy Ehlinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddy Ehlinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddy Ehlinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eddy Ehlinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eddy Ehlinger 14 Kasım 2001 tarihinde Héricourt şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eddy Ehlinger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Eddy Ehlinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eddy Ehlinger'nin FC Lorient B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Eddy Ehlinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eddy Ehlinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında ASM Belfort
1 Temmuz 2021 yılında Lorient B
Eddy Ehlinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eddy Ehlinger şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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