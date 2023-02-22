Eder Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Gonzalez 7 Ocak 1997 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Eder González Tortella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Gonzalez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Eder Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eder Gonzalez'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eder Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eder Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2016 yılında Cornellà

18 Ocak 2017 yılında RCD Mallorca B

1 Şubat 2017 yılında Terrassa FC

1 Temmuz 2017 yılında Csikszereda

5 Ocak 2021 yılında Sepsi OSK

19 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen

Eder Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Gonzalez şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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