Edgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edgar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edgar 7 Mayıs 2001 tarihinde Terras de Bouro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nuno Edgar Martins Braga şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edgar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winger Agency yapmaktadır. Edgar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Edgar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edgar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Braga U19
1 Temmuz 2020 yılında Braga U23
1 Ocak 2022 yılında Braga B
Edgar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edgar şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.
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