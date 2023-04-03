Edgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Edgar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.