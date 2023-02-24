Edi Basa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Basa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edi Basa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edi Basa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edi Basa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Basa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edi Basa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Basa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edi Basa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edi Basa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edi Basa 29 Haziran 1993 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Edi Baša şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edi Basa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edi Basa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edi Basa'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edi Basa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edi Basa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Edi Basa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edi Basa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2012 yılında Rovinj

30 Haziran 2013 yılında NK Istra

16 Ağustos 2013 yılında Jadran Porec

24 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar

20 Şubat 2015 yılında Jadran Porec

27 Temmuz 2015 yılında Cibalia

2 Ağustos 2017 yılında Siroki Brijeg

19 Şubat 2018 yılında NK Novigrad

15 Temmuz 2018 yılında FC Koper

31 Ağustos 2020 yılında Ast. Vlachioti

24 Şubat 2021 yılında Borec Veles

1 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

Edi Basa kimdir

Edi Basa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edi Basa şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Edi Basa nereli

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