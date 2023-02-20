Edidiong Essien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edidiong Essien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edidiong Essien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edidiong Essien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edidiong Essien 26 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Edidiong Michael Essien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edidiong Essien Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edidiong Essien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Edidiong Essien'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edidiong Essien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edidiong Essien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edidiong Essien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edidiong Essien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Right2Win SA

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wakrah SC

Edidiong Essien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edidiong Essien şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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