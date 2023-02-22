Edidiong Ezekiel Enobong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edidiong Ezekiel Enobong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edidiong Ezekiel Enobong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edidiong Ezekiel Enobong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edidiong Ezekiel Enobong 10 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edidiong Ezekiel Enobong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FRED-NATURE SPORTS yapmaktadır. Edidiong Ezekiel Enobong, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Edidiong Ezekiel Enobong'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edidiong Ezekiel Enobong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edidiong Ezekiel Enobong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Kasım 2021 yılında Dakkada FC
30 Haziran 2022 yılında Ibom Youth FC
21 Ağustos 2022 yılında Remo Stars FC
Edidiong Ezekiel Enobong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edidiong Ezekiel Enobong şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Fred-Nature sports Academy
Edidiong Ezekiel Enobong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 9 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Nijerya U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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