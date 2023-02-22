Edidiong Usoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edidiong Usoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Edidiong Usoro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edidiong Usoro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.