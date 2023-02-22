Edidiong Usoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edidiong Usoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edidiong Usoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edidiong Usoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edidiong Usoro 29 Ocak 2001 tarihinde Akpayak Uyo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Edidiong Christopher Usoro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edidiong Usoro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edidiong Usoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Edidiong Usoro'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edidiong Usoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edidiong Usoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2019 yılında Dakkada FC
Edidiong Usoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edidiong Usoro şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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