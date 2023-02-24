Edin Cocalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Cocalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Cocalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Cocalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Cocalic 5 Aralık 1987 tarihinde Visegrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edin Cocalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Cocalic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Edin Cocalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Cocalic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Cocalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Cocalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edin Cocalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Cocalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Zeljeznicar

1 Ocak 2010 yılında Panionios

20 Ocak 2012 yılında Maccabi Haifa

1 Şubat 2015 yılında KV Mechelen

21 Ocak 2019 yılında Akhisarspor

15 Eylül 2020 yılında Altay SK

17 Ocak 2021 yılında Panetolikos

19 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Zeljeznicar

Edin Cocalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Cocalic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edin Cocalic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Bubamara Betaclub, FK Zeljeznicar Sarajevo

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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