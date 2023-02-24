Edin Karamanaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Karamanaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Karamanaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edin Karamanaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edin Karamanaga 6 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Един Караманага şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edin Karamanaga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edin Karamanaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Karamanaga'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edin Karamanaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edin Karamanaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Temmuz 2022 yılında Mornar Bar U19
9 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic
30 Haziran 2023 yılında Mornar Bar
Edin Karamanaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edin Karamanaga şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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