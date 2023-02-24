Edin Kesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Kesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Kesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Kesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Kesic 2 Mart 1998 tarihinde Brcko şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Edin Kesić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Kesic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teodora yapmaktadır. Edin Kesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edin Kesic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Kesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Kesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Kesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Kesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2015 yılında Vojvodina U19

16 Eylül 2016 yılında NK Domzale U19

10 Şubat 2017 yılında NK Celje U19

7 Temmuz 2017 yılında NK Celje

16 Şubat 2018 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2018 yılında NK Vitez

21 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2019 yılında Radnik Hadzici

31 Temmuz 2020 yılında Jedinstvo Brcko

5 Mart 2021 yılında FK Alfa Modriča

16 Temmuz 2021 yılında S. Novi Grad

Edin Kesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Kesic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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