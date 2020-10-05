Edip Yüksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Edip Yüksel kitapları
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kürt asıllı Türk-Amerikan araştırmacı ve yazar. İngilizce ve Türkçe dillerinde birçok kitap kaleme alan Edip Yüksel, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Edip Yüksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kürt asıllı Türk-Amerikan araştırmacı ve yazar. İngilizce ve Türkçe dillerinde birçok kitap kaleme alan Edip Yüksel, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Edip Yüksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...
EDİP YÜKSEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Edip Yüksel, 1957 yılında Norşîn'de Sadrettin Yüksel'in oğlu olarak doğdu. Metin, Müfid, Süreyya ve Nedim Yüksel'in kardeşidir. 12 Eylül Darbesi öncesi İstanbul Akıncılar Derneği bünyesinde etkinliklerde bulundu. Darbeden sonra yargılandı.
O yıllarda İslamî camiada genç ve popüler bir yazar olan Edip Yüksel, 1 Temmuz 1986 tarihinden itibaren hadis, sünnet ve icmâyı, mezhepçi öğretiler ve Allah'ın hükmüne ortak koşmak olarak gören "reformist" düşüncelerini yaymaya başladı.
Bu düşünceleri nedeniyle, babasının da dahil olduğu islâm ulemâsı tarafından İslâm dairesinin dışına çıktığı ilan edilince ABD'ye yerleşti ve Reşad Halife'nin öğrencisi oldu. Daha sonra Tucson'a tașınan Yüksel, burada hukuk alanında doktor unvanı aldı ve United Submitters International'in tanınan üyelerinden biri oldu. 1993'te ABD vatandaşlığını elde etti. Düşüncelerini yaymak için bazı web siteleri oluşturdu ve kitaplar yazdı. Türkiye'de çeşitli tartışma programlarına katıldı.
Edip Yüksel, Arizona'da bir yükseköğrenim kurumunda yarı zamanlı olarak felsefe hocalığı yapmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
EDİP YÜKSEL KİTAPLARI
Türkçe kitapları
- Kur'an En Büyük Mucize
- Yusuf'un 40. Emri (şiir)
- Kur'an'da Demirin Kimyasal Esrarı
- Kur'an: Görülen Mucize
- İlginç Sorular-1
- İlginç Sorular-2
- Kitap Okumanın Zararları (%20 Mizah Katkılı)
- Sakıncalı Yazılar
- Müslüman Din Adamlarına 19 Soru
- Türkçe Kur'an Çevirilerindeki Hatalar
- Üzerinde 19 Var
- Demokrasi/Oligarşi/Teokrasi
- Asal Tartışma
- Mesaj: Kur'an Çevirisi
- Mor Mektuplar
- Hristiyan Din Adamlarına 19 Soru
- Takanlar ve Takılanlar (Türban Nedir, Ne Değildir?)
- Norşin'den Arizona'ya - Sıradan Bir Adamın Sıradışı Öyküsü
İngilizce kitapları
- 19 Nineteen: God's Signature in Nature and Scripture
- Peacemaker's Guide to Warmongers: Exposing Robert Spencer, David Horowitz, and other Enemies of Peace
- 19 Questions for Muslim Scholars
- Test Your Quranic Knowledge
- 19 Questions for Christian Clergy
- An Unconventional Skirmish on "Unintentional" Lies
- Unorthodox Articles
- The Prime Argument
- Running Like Zebras: An Internet Debate
- Miscellanous Articles on Philosophy and Law
- Quran: A Reformist Translation (iki yazarla birlikte)
- Manifesto for Islamic Reform