Edip Yüksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Edip Yüksel kitapları

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kürt asıllı Türk-Amerikan araştırmacı ve yazar. İngilizce ve Türkçe dillerinde birçok kitap kaleme alan Edip Yüksel, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Edip Yüksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

EDİP YÜKSEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Edip Yüksel, 1957 yılında Norşîn'de Sadrettin Yüksel'in oğlu olarak doğdu. Metin, Müfid, Süreyya ve Nedim Yüksel'in kardeşidir. 12 Eylül Darbesi öncesi İstanbul Akıncılar Derneği bünyesinde etkinliklerde bulundu. Darbeden sonra yargılandı.

O yıllarda İslamî camiada genç ve popüler bir yazar olan Edip Yüksel, 1 Temmuz 1986 tarihinden itibaren hadis, sünnet ve icmâyı, mezhepçi öğretiler ve Allah'ın hükmüne ortak koşmak olarak gören "reformist" düşüncelerini yaymaya başladı.

Bu düşünceleri nedeniyle, babasının da dahil olduğu islâm ulemâsı tarafından İslâm dairesinin dışına çıktığı ilan edilince ABD'ye yerleşti ve Reşad Halife'nin öğrencisi oldu. Daha sonra Tucson'a tașınan Yüksel, burada hukuk alanında doktor unvanı aldı ve United Submitters International'in tanınan üyelerinden biri oldu. 1993'te ABD vatandaşlığını elde etti. Düşüncelerini yaymak için bazı web siteleri oluşturdu ve kitaplar yazdı. Türkiye'de çeşitli tartışma programlarına katıldı.

Edip Yüksel, Arizona'da bir yükseköğrenim kurumunda yarı zamanlı olarak felsefe hocalığı yapmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

EDİP YÜKSEL KİTAPLARI

Türkçe kitapları

Kur'an En Büyük Mucize

Yusuf'un 40. Emri (şiir)

Kur'an'da Demirin Kimyasal Esrarı

Kur'an: Görülen Mucize

İlginç Sorular-1

İlginç Sorular-2

Kitap Okumanın Zararları (%20 Mizah Katkılı)

Sakıncalı Yazılar

Müslüman Din Adamlarına 19 Soru

Türkçe Kur'an Çevirilerindeki Hatalar

Üzerinde 19 Var

Demokrasi/Oligarşi/Teokrasi

Asal Tartışma

Mesaj: Kur'an Çevirisi

Mor Mektuplar

Hristiyan Din Adamlarına 19 Soru

Takanlar ve Takılanlar (Türban Nedir, Ne Değildir?)

Norşin'den Arizona'ya - Sıradan Bir Adamın Sıradışı Öyküsü

İngilizce kitapları