Edirne Belediyesi "Hastane Afet Planı" kapsamında tatbikat gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle "Hastane Afet Planı" kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, geniş katılımla gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Tatbikatta, olası yangın ve doğal afet durumlarına karşı acil durum ve yangın eğitimi verilirken çalan alarmla birlikte Yoğun Bakım Ünitesi’nin olduğu alandan çıkarılan temsili hastalar, en hızlı şekilde diğer yoğun bakım ünitelerine ulaştırıldı.

Tüm birimlerden raporların istemesinin ardından, son durum değerlendirmesi yapılarak tatbikat sona erdi.

Hastanede yapılan tatbikata çok sayıda yetkili gözlemci olarak katılırken, tatbikat hasta ve hasta yakınları tarafından da heyecanla izlendi.



- "Kronik Hastalıklar İzlemi" eğitimleri

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik "Kronik Hastalıklar İzlemi" eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir hafta süren etkinliklere il genelindeki tüm aile hekimlerinin katıldığı belirtildi.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak, tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak ve aile hekimlerince kronik hastalıklar sürecinin doğru yürütülmesi amacıyla düzenlenen eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verildi.

- Günşen, TDK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Günşen'in üyelik belgesini düzenlenen törenle aldığı belirtildi.

Üyelik belgesini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ün elinden alan Günşen, Türkçe'nin gelişmesi ve ilerlemesine öncülük eden kurumdaki görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

- Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması 20. yılında

Kırkpınar Festivali kapsamında düzenlenen "Kırkpınar Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın 20. yılına girdiği bildirildi.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında yarışmanın 20. kez düzenleneceği belirtildi.

Edirne Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliği ile düzenlenen yarışmaya başvurular internet üzerinden online yapılacak ve 3 Mayıs 2019'da sona erecek.