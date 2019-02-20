Edirne Bir Fikrim Var’’ Proje Yarışması düzenlenecek

Trakya Kalkınma Ajansı ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol çerçevesinde ‘’Bir Fikrim Var’’ Proje Yarışması düzenlenecek. Her ilde ayrı ayrı düzenlenecek olan yarışma için Edirne’de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, ilçe milli eğitim müdürleri ve orta öğretim okullarının yöneticileri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin ‘’Bir Fikrim Var’’ projesinin Trakya ve Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Proje ile öğrencilerin birçok alanda yaptığı teorik ve pratik çalışmalarını uygulamaya dökebileceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız evde, okulda ve sosyal hayatın içerinde hep teorik olarak bir şeyler öğreniyorlar. Bunların uygulaması nasıl olur, acaba nasıl hayata geçirebiliriz diye düşünüyorlardı. Bu proje onların bu fikirlerini ve yaptıkları çalışmaları hayata geçirebilmelerine olanak sağlayacak. Tabi her projede danışman öğretmenlerimiz olacak ve öğrencilerimize yol gösterecek. Bu projenin en önemli çıktıları öğrencilerin bir projeyi hayata geçirmeyi öğrenecek olması ve ekip çalışması alışkanlığı kazanması. Kendisinin çözümün bir parçası olduğu anlayan genç daha da öz güvenli olacak."

Proje ile orta öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, yaratıcı zeka, bilimsel düşünme, rekabet edebilme biliciyle araştırmaya yöneltilmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yarışma, kodlama ve robotik, sağlık, kişisel ve sosyal hizmetler, turizm, ticaret ve iş yönetimi, tasarım, üretim ve mühendislik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanları olmak üzere toplam altı kategoride düzenlenecek.

Yarışmaya Edirne’den başvurmak isteyenler 1 Kasım- 30 Kasım tarihlerinde edirne.meb.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Yarışma sonunda dereceye girenlere proje geliştirme desteği olarak para ödülü, akıllı telefon ve başarı belgesi verilecek.

-Ecevit'in vefatının 12. yıl dönümü

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 12 yıl geçti.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Kasım 2006 yılında vefat eden Ecevit'in partilerinin 3'üncü genel başkanları olduğunu hatırlattı.

Ecevit'in halkı düşünerek kendini Türk milletine adadığını ifade eden Pekcanlı, "Türkiye'de ayak basmadık ilçe, köy bırakmayarak siyasetin sahada, alanda yapılacağını bize gösteren bir devlet adamıydı. Başbakanlık döneminde 1974 Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirmiş, 1999 yılında da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanılarak Türkiye’ye getirilmesini başarmış büyük bir devlet adamıdır. Dünyada da saygın bir devlet adamı olan Ecevit’i ölümünden bugüne hala çiftçi dostu, işçi babası, Kıbrıs fatihi olarak anıyoruz, hala özlüyoruz ve ruhu şad olsun diyoruz. Türk milleti Bülent Ecevit'e minnettardır." ifadelerine yer verdi.

- Vatandaş Gazetesi 71 yaşında

Vatandaş Gazetesi 71. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gazetenin imtiyaz sahibi Baran Yazgan, kutlama törenin gerçekleştiği gazetenin idare ofisinde yaptığı konuşmada hiçbir kuruma, kişiye bağlı, bağımlı olmadan yayım hayatını sürdürdüklerini söyledi.

Emek ve yoğun çabayla her gün okuyucusuna ulaştırılan gazetenin çıkarılmasında başta yazı işleri müdürü Emre Sedef olmak üzere çalışanlarına teşekkür eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Maddi ve manevi ailelerimizden fedakarlık ediyoruz, ekonomimizden fedakarlık ediyoruz, bu şehre bir şeyler kazandırabilmek, bir şeyleri değiştirebilmek adına. Başarılı olduğumuz yerler var, olamadığımız yerler var. Eksiklerimizi biliyoruz. Yanlışlarımızı görüyoruz, doğrularımızın da farkındayız. Bunları şu anki ekonomik koşullarda ne kadar daha iyi yapabiliriz diye düşünerek daha iyiye taşımaya çalışıyoruz."

Daha sonra kutlama pastası Yazgan, Sedef, gazete çalışanları, yazarları, basın mensupları tarafından kesildi.