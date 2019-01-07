EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,261 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen beş işlemde, 33,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,108, en yüksek 1,261 liradan alıcı buldu.

Borsada 8 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise tek işlemde kilogramı 2,431 liradan el değiştirdi.

