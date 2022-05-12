Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Kaç yaşında? nereli? Hüseyin Kürşat Kırbıyık biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atanan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık vatandaşlar tarafında meral konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Edirne Valisi olarak atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hüseyin Kürşat Kırbıyık biyografisi...

HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK BİYOGRAFİSİ

Hüseyin Kürşat Kırbıyık1978 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Kırbıyık, Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Londra'da 6 ay aldığı eğitim ardından, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanan Kırbıyık, son olarak 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştı.

12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atandı.