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  3. Edirne'de 6 milyon 430 bin lira değerinde kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edirne'de 6 milyon 430 bin lira değerinde kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerinin arama yaptığı otomobilde 6 milyon 430 bin lira değerinde olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilişkili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Edirne'de 6 milyon 430 bin lira değerinde kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edirne'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yurda kaçak olarak sokulmuş kobra yılanı zehri bulunduğunu belirledi. Kısa süreli takinin sonunda otomobil 1'inci Murat Mahallesi'nde durduruldu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 230 cam tüp içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.C., M.K., N.S., T.A. ve M.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen kobra yılanı zehrinin gümrük değerinin 6 milyon 430 bin lira olduğu belirtildi.

Emniyetteki sorgurlarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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