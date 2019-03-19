Edirne'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.
Edirne'de şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi
EDİRNE (AA) - Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.
Şükrüpaşa İlköğretim okulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, bando eşliğinde taşıdıkları bayraklarla Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Anıt önüne gelen vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Yürüyüşe, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaş katıldı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.