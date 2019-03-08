Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu "Operasyonda, 40 düzensiz göçmen yakalandı"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sultaniçe köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan ve Irak uyruklu 40 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenleri yakalandığı bölgede yapılan araştırmada S.A, "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli S.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.