Edirne'de hırsızların pişkin hareketleri pes dedirtti! Önce lahmacuncu da yemek yediler, sonra aynı gece 3 dükkan daha soydular!

Edirne'de garip bir hırsızlık olayı yaşandı. Lahmacun dükkanına giren hırsızlar, pide ve konserve balık yedikten sonra, 3 dükkan daha soyarak kayıplara karıştı.

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Edirne'de hırsızların pişkin hareketleri pes dedirtti! Önce lahmacuncu da yemek yediler, sonra aynı gece 3 dükkan daha soydular!

Edirne'de giyim ve lahmacun dükkanına giren hırsızlar, pide ve konserve balık yiyip kolay içtikten sonra yan dükkanda bulunan montları üst üste giyip kayıplara karıştı.

ÖNCE LAHMACUNCUYA GİRİP, PİDE VE KOLA İÇTİLER

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde garip bir hırsızlık olayı yaşandı. Giyim mağazası ve lahmacun dükkanına giren iki hırsızın pişkin tavırları pes dedirtti. Lahmacun dükkanında bulunan pide ve konserve balıkları yiyen hırsızlar, ardından çeşitli meşrubatlar da içti. Lahmacun dükkanında karınlarını doyurduktan sonra giyim mağazasına giren hırsızlar, mont ve tişörtleri üst üste giydikten sonra birçok kıyafeti kucaklayarak kayıplara karıştı.

AYNI GECE 3 DÜKKAN DAHA SOYDULAR

Sabah iş yerine geldiğinde kapıların açık olduğunu görünce şok yaşayan işletme sahibi Merve Öztürk, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızların kıyafetleri çalıp dükkandan çıktığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, inceleme gerçekleştirdi. Hırsızların gece boyunca üç iş yerinde daha hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saatlerce görüntü takibi yaparak şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Lahmacun dükkanının işletmecisi Merve Öztürk, "Hırsızlar camları kırıp içeri girmişler. Montları ve tişörtleri üst üste giyip hatta kucaklarını doldurup dükkandan çıkmışlar. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. Bizim lahmacun dükkanına girip, pide ve konserve balıkları yemişler, ardından kola bile içmişler" açıklamasında bulundu.

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