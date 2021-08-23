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Edirne'de istenmeyen fotoğraf kareleri

Edirne'de Bayır Deresi çöplüğe çevrildi. Çevre kirliliğinin yaşandığı derede insanların attığı çöp atıkları, içki ve pet şişeleri derenin içler acısı halini ortaya çıkardı. Yüzeyi yosun ve çöpler ile kaplanan derenin son görüntüsü oldukça üzücü görüntüleri sahne oldu.

Edirne'de istenmeyen fotoğraf kareleri


Edirne'de bölge halkının tarımda kullandığı, balık tuttuğu hatta hayvanların su içtiği Bayır Deresi kirlilikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir zamanlar hayvanların su içtiği bölge çiftçinin de tarım alanlarını suladığı dere, pet ve içki şişelerinin oluşmasıyla çöp yuvasına döndü. Halk yüzeyi yosunlarla ve plastik atıklarla kaplanan deredeki kirliliğe çözüm beklerken dereden yayılan kötü koku da çevrede etkisini sürdürüyor.

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Derenin kirliliği neredeyse doğadaki yeşillikle yarışıyor

Derinin etrafı ağaçlarla kaplı olan Bayır Deresi'nin son hali havadan görüntülendi. Üzerinde pet ve içki şişelerinin hakim olduğu dere, çoğunluğu pet ve içki şişelerinden oluşan çöplerle kaplandı. Havadan çekilen görüntüde  plastik atıkların ve araç lastiklerinin görüntüleri kirliliği gözler önüne serdi.

Duyarsız insanların attığı çöpler çevre kirliliğine neden olmakta

Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, çevreye atılan çöplerin kirliliğe sebep olduğunu bununda yaşamı olumsuz etkilediğine söyledi. Eren bayır deresinde yaşanan olayın büyük kirliliğe neden olduğunu ve su akışının da durma noktasına geldiğini ifade etti. derelerde yaşamını sürdürmekte olan canlılarında olduğunu söyleyen Eren, çevreyi kirletmemeleri gerektiğini söyleminde bulundu.

 

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