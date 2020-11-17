Edirne'de Kovidli hasta bakın ne yaparken yakalandı?
Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıktığı için evinde karantinada olması gereken kişi, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken cihazın uyarı vermesi sayesinde yakalandı.
Edirne'de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs, evinde karantinada olması gerekirken kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. Şahıs, kimsenin fark etmeyeceğini düşünerek nüfus müdürlüğündeki işlerini halletmek için dışarı çıktı ancak hesap edemediği bir şeyle karşılaştı.
CİHAZ ''RİSKLİ'' DEDİ
Edirne'de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin karantina kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi.
HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.
Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.