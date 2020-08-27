Edirne'de maskesiz yolcu, kendisini uyaranları yumrukladı

Edirnede artan koronavirüs vakaları nedeniyle şehir içi ulaşım araçlarında maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Buna rağmen bir minibüse maskesiz binen yaşlı bir adam tepkiler üzerine maske takmayı ısrarla reddetti. O anlarda bebekli bir yolcu da zor anlar yaşadı.

YOLCULAR MASKESİZ ŞAHSI ARAÇTA İSTEMEDİ

Şahıs, minibüs şoförü ve yolcular tarafından uyarıldı. Uyarıların tartışmaya dönüşmesinin ardından yolcular, yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı. Tehdit ve hakaretler ile birlikte tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Maskesini takmayan yaşlı kişi, kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Maskesiz şahıs, minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.

''KORKMA ANNEM''

Küçük bebeğiyle kavganın ortasında kalan bir anne ise zor anlar yaşadı. ''Korkma annem'' diyerek, bebeğine sarılan anne ardından minibüsü durdurarak indi.

EDİRNE'DE TEDBİRLER ARTTIRILDI

Edirne'de banka ve PTT şubeleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ayarlamak için üzerinde ‘sağlığın için mesafeni koru! 1,5 metre yeterli’ yazan levhalar ve şeritler yeniden konuldu.

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi nedeniyle kentteki kurumlarda çeşitli önlemler alınıyor. Kamu kurumlarına giden vatandaşlar, uygulama ile birlikte sosyal mesafe kuralına uyarken, bu önlemin faydalı olduğunu söyledi.

Öte yandan güvenlik görevlileri işlem yaptırmak isteyen vatandaşları içeriye alırken maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maskesiz kimse içeriye alınmazken, sosyal mesafe uyarıları da yapıldı.